Гид группы альпинистов привёл полную хронологию трагедии на Эльбрусе

Старший гид группы альпинистов Денис Алимов подробно рассказал о трагических событиях на Эльбрусе, в результате которых погибли пять человек. Он отметил, что дойти до вершины должны были 16 участников восхождения и четыре профессионала. Его слова приводит Telegram-канал Shot.
К 10:00 утра группа
До 15:00 он ждал группу и пытался связаться с МЧС и ратраком в штурмовом лагере. Не дождавшись, мужчина решил спускаться самостоятельно. Этот инструктор стал первым, кто сообщил о трагедии в горах.
Получив эту информацию, координатор Елена Алимова сразу же позвонила дежурному МЧС. Она сообщила, что на вершине находится группа альпинистов, и сразу же выехала в Терскол. МЧС развернуло спасательную операцию. Во время спуска с плато три оставшихся гида разделили группу на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать замерзания всех участников. Однако произошла непредвиденная ситуация — один из туристов сломал ногу. Движение альпинистов замедлилось, и от переохлаждения на тропе умерли ещё двое.
Во время спуска два человека потеряли сознание. Их удалось спустить на станцию Гарабаши 3900 м, однако там они скончались, не приходя в сознание. Таким образом, из 20 участников группы выжили только 15.
Ранее ответственный хирург Республиканской клинической больницы КБР в Нальчике Аскер Билимихов рассказал, что в больницу были доставлены 11 человек, у них обморожения второй и третьей степени.