Гид группы альпинистов привёл полную хронологию трагедии на Эльбрусе

Старший гид группы альпинистов Денис Алимов подробно рассказал о трагических событиях на Эльбрусе, в результате которых погибли пять человек. Он отметил, что дойти до вершины должны были 16 участников восхождения и четыре профессионала. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

К 10:00 утра группа поднялась на плато. В это время одной из участниц похода стало плохо и её решили спустить на седловину. Остальная же группа продолжила путь к вершине. Через 10-15 минут давление упало, началась буря. Примерно в 11:00 девушка, которой стало плохо, скончалась на руках у инструктора Игоря Данькова.

До 15:00 он ждал группу и пытался связаться с МЧС и ратраком в штурмовом лагере. Не дождавшись, мужчина решил спускаться самостоятельно. Этот инструктор стал первым, кто сообщил о трагедии в горах.

Получив эту информацию, координатор Елена Алимова сразу же позвонила дежурному МЧС. Она сообщила, что на вершине находится группа альпинистов, и сразу же выехала в Терскол. МЧС развернуло спасательную операцию. Во время спуска с плато три оставшихся гида разделили группу на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать замерзания всех участников. Однако произошла непредвиденная ситуация — один из туристов сломал ногу. Движение альпинистов замедлилось, и от переохлаждения на тропе умерли ещё двое.

Во время спуска два человека потеряли сознание. Их удалось спустить на станцию Гарабаши 3900 м, однако там они скончались, не приходя в сознание. Таким образом, из 20 участников группы выжили только 15.

Ранее ответственный хирург Республиканской клинической больницы КБР в Нальчике Аскер Билимихов рассказал, что в больницу были доставлены 11 человек, у них обморожения второй и третьей степени.