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Газ загорелся на Амурском ГПЗ

05:01, 08 октября 2021
Газ загорелся на Амурском ГПЗ Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
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Пожар случился на Амурском газоперерабатывающем заводе утром 8 октября. По словам очевидцев, горит газ, сообщает Amur.info.

На заводе сработали сирены оповещения об эвакуации, вызвавшие ажиотаж среди местных жителей. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места происшествия. На них запечатлены столб пламени над заводом и бегущие рабочие. Представителя завода заявили, что ситуация находится под контролем. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание локализовано сотрудниками областного МЧС. Позже стало известно, что на заводе произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа. Технологический процесс не нарушен, ущерб устанавливается.

Ранее строители Амурского газоперерабатывающего завода, который возводится рядом с городом Свободный в Амурской области, устроили погром в офисе компании-подрядчика из-за финансовых претензий.

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