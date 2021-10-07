Газ загорелся на Амурском ГПЗ

Пожар случился на Амурском газоперерабатывающем заводе утром 8 октября. По словам очевидцев, горит газ, сообщает Amur.info.
На заводе
Возгорание локализовано сотрудниками областного МЧС. Позже стало известно, что на заводе произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа. Технологический процесс не нарушен, ущерб устанавливается.
Ранее строители Амурского газоперерабатывающего завода, который возводится рядом с городом Свободный в Амурской области, устроили погром в офисе компании-подрядчика из-за финансовых претензий.