Футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем в Твери

Болельщики московского «Спартака» и фанаты «Зенита-2» устроили массовую драку в Твери перед матчем «Тверь» — «Зенит-2». Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах видно, как на тротуаре
Матч «Тверь» — «Зенит-2» завершился ничьёй — 2:2.
Ранее сборная России по футболу обыграла в отборочном матче к ЧМ-2022 команду Кипра со счётом 2:0. Встреча проходила в Никосии. Счёт во встрече был открыт на шестой минуте. Автором гола стал полузащитник сборной России Александр Ерохин. После передачи Фёдора Смолова полузащитник отправил мяч в верхний правый угол — 1:0. Второй гол на свой счёт записал Рифат Жемалетдинов. Автором голевой передачи стал снова Фёдор Смолов. Матч в итоге завершился со счётом 0:2 в пользу гостей.