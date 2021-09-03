Футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем в Твери

Болельщики московского «Спартака» и фанаты «Зенита-2» устроили массовую драку в Твери перед матчем «Тверь» — «Зенит-2». Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как на тротуаре лежат несколько человек с различными травмами. При этом один из болельщиков ударил очевидца за то, что тот снимал происходящее на видео. По данным «112», в результате госпитализировали несколько человек, один из пострадавших получил серьёзную травму позвоночника. Однако в полицию никто не обращался.

Матч «Тверь» — «Зенит-2» завершился ничьёй — 2:2.

Ранее сборная России по футболу обыграла в отборочном матче к ЧМ-2022 команду Кипра со счётом 2:0. Встреча проходила в Никосии. Счёт во встрече был открыт на шестой минуте. Автором гола стал полузащитник сборной России Александр Ерохин. После передачи Фёдора Смолова полузащитник отправил мяч в верхний правый угол — 1:0. Второй гол на свой счёт записал Рифат Жемалетдинов. Автором голевой передачи стал снова Фёдор Смолов. Матч в итоге завершился со счётом 0:2 в пользу гостей.