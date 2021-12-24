ФСБ задержала военного по подозрению в работе на украинскую разведку

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По факту гибели двух пациентов при пожаре в реанимации областной инфекционной больницы Астрахани возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Возгорание произошло утром 24 декабря. Инцидент, предварительной причиной которого стала неисправность систем освещения, забрал жизни двух человек.

<...> возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной...