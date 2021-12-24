ФСБ задержала военного по подозрению в работе на украинскую разведку
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
14:21, 24 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Воронежской области по подозрению в государственной измене арестовали военного, завербованного украинской разведкой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Центра общественных связей службы, солдат собирал сведения о деятельности российской армии.
Сотрудниками ФСБ РФ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России «Государственная измена», задержан военнослужащий Западного военного округа, — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, подозреваемый собирал информацию о деятельности Вооружённых сил РФ, утечка которой за рубеж «могла нанести ущерб обороноспособности государства». Военнослужащий арестован Воронежским гарнизонным военным судом.
Ведомство также опубликовало кадры задержания и доставки военнослужащего в гарнизонный суд и в прокуратуру.
Ранее была раскрыта личность жителя Ялты, задержанного за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Им оказался бывший депутат городского совета и экс-мэр Симеиза Юрий Ломенко. Подозреваемый с 2017 по 2018 год собирал и передавал СБУ сведения, касающиеся государственной тайны, в частности данные о сотрудниках органов ФСБ.