Задержанным за госизмену в Крыму оказался экс-мэр Симеиза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в начале 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации издания, до конца 2021 года президенты могут провести переговоры в онлайн-режиме. При этом «Коммерсант» подчёркивает, что график контактов Путина и Байдена в настоящее время является предварительным и окончательные...