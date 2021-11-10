Задержанным за госизмену в Крыму оказался экс-мэр Симеиза
Анна Акимова
Анна Акимова
12:00, 10 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Раскрыта личность жителя Ялты, задержанного за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Им оказался бывший депутат городского совета и экс-мэр Симеиза Юрий Ломенко, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Ялты. Сейчас бывший чиновник находится в СИЗО.
Фигурант дела — бывший депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был избран по одномандатному избирательному округу, был выдвинут от партии «Единая Россия», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена в форме шпионажа). Ялтинский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. По данным ФСБ, подозреваемый с 2017 по 2018 год собирал и передавал СБУ сведения, касающиеся государственной тайны, в частности данные о сотрудниках органов ФСБ.
25 октября Юрий Ломенко отказался от полномочий депутата Ялтинского городского совета по собственному желанию.