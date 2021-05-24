ФСБ задержала исламиста, готовившего теракт в Норильске 9 мая

https://static.news.ru/photo/0f595874-bd2a-11eb-83bd-96000091f725_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Ставропольском крае сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), готовившего теракт в Норильске во время парада Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ведомства.

Как рассказали в ФСБ, задержанный является гражданином России. Для того чтобы выполнить задуманное, в подвале он оборудовал себе специальное место — тайник. При обыске силовики изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы. Сторонник ИГ намеревался подорвать военнослужащих в парадной колонне на параде.

А в используемых средствах связи — инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка, свидетельствующая о попытках террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва, — уточнили в ведомстве.

Ранее двух сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) задержали сотрудники ФСБ в Калининградской области. Они являются выходцами Центрально-Азиатского региона.