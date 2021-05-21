ФСБ задержала двух вербовщиков террористов под Калининградом

https://static.news.ru/photo/ca484e4e-ba21-11eb-bcf2-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Двух сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) задержали сотрудники ФСБ в Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС.

Задержанные являются выходцами Центрально-Азиатского региона.

В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные проводили идеологическую обработку соотечественников, проживающих на территории Калининградской области, с целью их последующей переправки в зоны террористической активности, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ФСБ.

Правоохранители отправили подозреваемых в центр временного содержания иностранных граждан. Согласно решению Багратионовского районного суда, их выдворят из России.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось количество терактов, но большинство из них предотвращено. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Большинство терактов планировали совершить сторонники и участники международных террористических организаций, которые придерживаются радикальных религиозных взглядов. Они хотели устроить взрывы в местах массового скопления людей, на объектах органов власти и избирательных участках.