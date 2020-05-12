ФСБ пресекла теракт в Тверской области

https://static.news.ru/photo/c12e77f8-7530-11e9-bf28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Федеральная служба безопасности заявила, что предотвратила готовившийся в Тверской области акт терроризма. Подозреваемого силовики поймали в городе Кимры.

Задержанному 19 лет. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, молодой человек причастен к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.

У юноши изъяты переделанный под боевой травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, три самодельных зажигательных устройства по типу коктейля Молотова, холодное оружие, средства связи. Кроме того, отметили в ЦОС, «изъяты дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении».

Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб в прошлом году предотвратили пять терактов в Уральском федеральном округе. Также была пресечена деятельность 6 террористических ячеек, задержаны свыше 50 человек и выявлено 5 исламистских групп салафитского направления.

По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, в начале представители спецслужб и правоохранительных органов предотвратили теракт в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, который готовили местные жители, входящие в международную террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ), писал NEWS.ru.