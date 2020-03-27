https://static.news.ru/photo/4463b2b8-7013-11ea-b0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре предотвращён теракт. По данным Федеральной службы безопасности, силовики задержали 27-летнего молодого человека, у которого было найдено самодельное взрывное устройство.

Как передаёт ТАСС, бомбу нашли в автомобиле злоумышленника. Предположительно, он поддерживал связь с находящимися за рубежом членами международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Переписка с ними была обнаружена у него в смартфоне.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов уничтожили трёх боевиков, готовивших взрыв. Во время задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. На месте перестрелки с бандитами были обнаружены оружие и самодельная бомба.