В Краснодаре предотвращён теракт. По данным Федеральной службы безопасности, силовики задержали 27-летнего молодого человека, у которого было найдено самодельное взрывное устройство.
Как
Ранее, как писал NEWS.ru, в Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов уничтожили трёх боевиков, готовивших взрыв. Во время задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. На месте перестрелки с бандитами были обнаружены оружие и самодельная бомба.
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