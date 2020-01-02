https://static.news.ru/photo/307102ba-2dc4-11ea-abf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Сход лавины в Альпах унёс жизнь военнослужащего французской армии. Погибший катался на лыжах с коллегой вне проложенных трасс на высоте почти 2400 м.

Инцидент произошёл в департаменте Изер. Родственники военных заявили жандармам об их пропаже, после того как они перестали выходить на связь, сообщает газета Dauphine Libere.

Пострадавших обнаружили спасатели при обследовании местности с самолёта. Одного военного с травмами доставили в больницу, другого реанимировать не смогли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снежная лавина шириной около 150 метров и длиной около полукилометра унесла жизни молодой женщины и двух маленьких девочек из группы немецких туристов. Трагедия произошла на курорте Валь-Пассирия в Альпах на высоте 3000 метров над уровнем моря. Женщина и её семилетняя дочь погибли сразу, другую девочку того же возраста доставили на вертолёте в больницу Санта-Кьяра в Тренто, но медикам не удалось спасти ребёнка.