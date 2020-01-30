Сразу пятерых бывших оперативников 30 января арестовал Басманный суд Москвы. Это Роман Феофанов, Денис Коновалов, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев — те самые, которые задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года. Они проходят обвиняемыми, следствие считает их виновными в фальсификации уголовного дела, превышении должностных полномочий, а также в хранении наркотиков, которые впоследствии были подброшены журналисту. Подробности — в материале NEWS.ru.

Следствие ходатайствовало о заключении всех пятерых под стражу до 29 марта 2020 года.

Бывших оперативников уволили со службы вскоре после прекращения уголовного преследования Голунова. Позже они пытались восстановиться на работе через суд, но им было отказано. И уже 18 декабря 2019 года на них завели уголовное дело.

Первым арестовали самого молодого экс-оперативника. Роману Феофанову 27 лет, он прослужил в полиции всего два месяца. На суде он закрывал лицо горловиной водолазки и утверждал, что не виновен.

Это все враньё! — Уверял обвиняемый.

Ему и остальным фигурантам вменяют три статьи: обвинение в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч.3 статьи 286 УК, ч.3 статьи 303 УК, ч.2 статьи 228 УК). Дело против Ивана Голунова объединено с делами против бывших силовиков, которые были возбуждены 18 декабря 2019 и 27 января 2020 года. Изначально все пятеро имели статус свидетелей.

Роман Феофанов Алсу Менибаева/NEWS.ru

Следователь Шачнев объявил, что задержанные действовали в составе организованной группы «с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности». Он добавил, что оперативники приобрели наркотики и подложили их в личные вещи и в квартиру Голунова. В результате против журналиста было возбуждено уголовное дело.

Феофанов возражал против ареста, отрицал вину.

За восемь месяцев следствия я мог спокойно покинуть Москву, но жил по месту жительства и никуда не уезжал, — сказал он.

Адвокат Александр Шабуров заявил, что его подзащитный не мог вступить в преступный сговор 6 июня 2019 года, так как генерал МВД Андрей Пучков выходил в суд с ходатайством о разрешении провести обыск в жилище Голунова еще 30 мая 2019 года.

Также были арестованы бывшие оперативники Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и их руководитель — экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.

Адвокат Ляховца Алексей Коржиков предлагал внести за него залог в 500 тыс. рублей и отпустить под домашний арест.

Сам Ляховец заявлял о том, что его арест — политическое дело.

Все знают, что ситуация просто политическая, после задержания она перешла в политическую плоскость. То что отпустили Голунова, это не его заслуга, было достаточно доказательств, — сказал он.

Также он уверен, что эта мера является способом психологического давления на него.

В предоставленных материалах нет ни малейших подтверждений, что я причастен. Мне было сказано, что для меня будут созданы особые условия содержания, чтобы память лучше восстанавливалась. Будет оказываться давление, чтобы я оговорил себя и своих сотрудников. Мне было сказано, что, если я пойду на сделку со следствием, то мера пресечения будет помягче, — домашний арест, — высказался Ляховец.

По его словам, на момент совершения преступления он находился в отпуске и контактировал с оперативниками только когда те нуждались консультации с ним, как с более опытным коллегой.

Максим Уметбаев служил в отделе по контролю за оборотом наркотиков с 2017 года. До этого три года он трудился в патрульно-постовой службе.

Максим Уметбаев Алсу Менибаева/NEWS.ru

На заседании Уметбаев частично признал вину — сознался в применении насилия к Голунову.

Адвокат Уметбаева Королев подтвердил слова подзащитного и сказал, что это единственное нарушение с его стороны и к подбрасыванию наркотиков он отношения не имеет.

Превысил полномочия и дал пощёчину. Остальных действий он не совершал. Участия в наблюдении, задержании, досмотре не принимал. О существовании потерпевшего узнал только, когда появился в УВД по приказу своего начальника Ляховца. Поставили задачу отконвоировать на осмотр помещения. В остальных действиях участия не принимал. Как изымали, что изымали — не знал, — отметил он.

В итоге, согласно решению Басманного суда, все пять обвиняемых отправились в СИЗО. Там они пробудут до 29 марта 2020 года.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. По его словам, при задержании было допущено множество нарушений, в частности, применение насилия. 8 июня Никулинский суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО. 11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста, он был признан потерпевшим по этому делу. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.