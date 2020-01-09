https://static.news.ru/photo/a18d5510-32ed-11ea-994e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Andi Streber/Global Look Press

В Иране идёт расследования причин авиакатастрофы, в которой разбился украинский Boeing 737 со 176 людьми на борту. Власти Исламской Республики считают, что самолёт мог разбиться из-за неполадок с двигателем. Специалисты авиаотрасли с этим не согласны.

Как пояснил Life генерал-майор авиации Александр Цалко, пилоты при запуске видят, как нарастают обороты двигателя. И если возникают какие-то неполадки, например повышенное трение в подшипниках ротора, самолёт медленнее разгоняется и это бы их насторожило.

Мне кажется, что лётчик, который одиннадцать тысяч часов налетал, должен это сообразить. Я считаю внешнее воздействие более вероятным, — считает Цалко.

При этом эксперт напомнил, что самолёты оборудованы противопожарной системой, и, если бы двигатель загорелся, она бы сработала. Кроме того, Цалко задался вопросом, почему экипаж не доложил о проблемах диспетчерам.

С ним согласен и заслуженный пилот России, член Комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. По его словам, современные лайнеры спокойно могут на одном двигателе долететь до ближайшего аэропорта, или вернуться в тот, из которого взлетели.

Вот наш садился в кукурузу Дамир Юсупов из Екатеринбурга, они же в эфир сразу передали, что отказ двигателя, всё, садимся. А у них меньше времени было, у них всего-то было 220 метров высоты, а не 2400, — заключил Сытник.

Оба эксперта согласны с тем, что на двигатель могло быть внешнее воздействие, например столкновение с птицей или попадание зенитной ракеты.

Boeing 737 украинской авиакомпании «МАУ», выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Основными версиями произошедшего, по информации украинской стороны, стали поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 поданных Швеции, четверо граждан Афганистана, три гражданина ФРГ и трое подданных Великобритании.

Как писал NEWS.ru, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что сейчас специалисты рассматриваются семь версий причин крушения Boeing-737 в Тегеране.