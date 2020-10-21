Эксперт назвал возможную опасность из-за активности вулкана Безымянный

https://static.news.ru/photo/72b3fa70-1431-11eb-807d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Шпиленок/wikipedia.org

Активность вулкана Безымянный на Камчатке может нести опасность только для местной авиации. Об этом заявила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

По её словам, взрывное извержение вулкана завершилось, а образовавшееся пепловое облако опустилось на высоту до 5–5,5 тысячи метров над уровнем моря.

Авиационный цветовой код снижен с «красного» до «оранжевого», — цитирует Гирину РИА Новости.

Она уточнила, что теперь угрозы для самолётов, которые пролетают над Камчаткой по международным трассам, нет.

Вулкан Безымянный расположен в 350 км от Петропавловска-Камчатского. При извержение он выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря. Тогда был установлен наивысший код авиационной опасности — «красный».

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты зафиксировали выпадение пепла с вулкана Безымянный, который начал извергаться 22 октября, в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района. Выпадение пепла незначительное — его толщина составляет до 1 мм. В МЧС посоветовали жителям этих двух посёлков закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу.