Экс-ученик погибшего на Алтае чиновника рассказал подробности о его семье

https://static.news.ru/photo/cfbab8e2-d40a-11ea-b3d6-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Кременских Фото: АлтГПУ

Начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских около десяти лет назад преподавал информатику в барнаульской школе № 125. По словам его бывшего ученика Святослава Гусева, у мужчины были проблемы со здоровьем.

У него плохо работала одна нога, и он всю жизнь хромал. Человек с активной жизненной позицией, любитель КВН. Моим учителем он был в 2004–​2006 годах. Позже его повысили в краевую администрацию, — рассказал Гусев радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, чиновник отличался живым умом и хорошим чувством юмора. Его жена работала в той же школе хореографом и являлась довольно энергичной женщиной.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что четыре трупа, обнаруженные на турбазе Алтая, принадлежат Иосифу Кременских и его семье. По факту обнаружения тел, в числе которых были двое детей, заведено уголовное дело по статье «Убийство».