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Экс-помощницу бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича обвинили во взяточничестве. По имеющейся информации, она, занимая указанный пост, получила четыре млн рублей.

Об этом в четверг, 20 февраля, рассказал следователь СК в Басманном суде Москвы. Там в настоящее время идёт рассмотрение ходатайства о взятии Алексеевой под стражу.

Следователь отметил, что бывшая помощница Дворковича работала в этой должности в 2015-2016 годах. Тогда её начальник занимал пост зампредседателя правительства.

Алексеева получала взятку в обмен на ряд действий, совершаемых в пользу взяткодателя. Общая сумма незаконно полученных средств превышает четыре млн рублей. Оба раза взятка была дана в виде заграничной путёвки.

Алексеева ездила в 2016 году на новогодние каникулы в Таиланд, а на майские праздники — в Доминиканскую республику. В обоих случаях билеты и путёвки стоили по два млн рублей, — приводит ТАСС сказанные в суде слова следователя.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские задержали за взятку главу рабочего посёлка Ванино в Хабаровском крае Александра Орлова. Об этом в среду, 19 февраля, журналистам рассказал информированный источник в правоохранительных органах.