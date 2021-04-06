«Единственный мэр не из команды Кадырова»: погиб экс-глава Аргуна Темирбаев

https://static.news.ru/photo/860c73b6-97a0-11eb-94f0-96000091f725_660.jpg Ибрагим Темирбаев Фото: grozny-inform.ru

Бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев погиб в Чечне. Он находился в автомобиле, который сорвался со скалы в обрыв.

Как пишет Telegram-канал Baza, инцидент произошёл при загадочных обстоятельствах. Дело в том, что Темирбаев в течение долгого времени не появлялся на публике и о его судьбе ходили разные слухи — вплоть до того, что он оказался в секретной тюрьме, где подвергался пыткам. А пропал из вида он после скандала вокруг вечеринки с участием экс-замглавы местного МВД Апти Алаудинова, бывшего руководителя ГИБДД по Чеченской Республике Шамхана Денилханова и экс-главы МЧС Руслана Яхъяева.

В 2019 году в Чечне разразился скандал, когда стало известно, что во время посиделок они звонили своим друзьям по видеосвязи, приглашая их присоединиться к веселью, и при этом позволяли себе откровенные и едкие высказывания в адрес главы ЧР Рамзана Кадырова. Алаудинов в какой-то момент даже отвесил лёгкий подзатыльник портрету Кадырова. Среди тех, кому они звонили, был и Темирбаев.

Ибрагим Темирбаев позже рассказал об этом на допросе — когда над его собственной головой сгустились тучи. Правда, по другой причине — Темирбаева долго называли единственным мэром «не из команды Кадырова». В какой-то момент им занялись вплотную. И тогда он решил вспомнить, как говорят, всё и всех, — пишет источник.

Та история стоила постов её непосредственным участникам. Темирбаев же именно тогда исчез из поля зрения общественности. Во вторник, 6 апреля, его машину обнаружили на дне обрыва на трассе между Шатоем и Грозным. Бывший мэр Аргуна, находившийся внутри, погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью.

Как ранее писал NEWS.ru, в Кремле не стали комментировать опубликованное изданием «Проект» расследование о семье главы Чечни Рамзана Кадырова. В частности, в расследовании сообщалось, что журналисты «Проекта» обнаружили у супруги главы Чечни жилплощадь, о которой ранее было неизвестно.