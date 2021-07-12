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Двух детей из Харьковской области госпитализировали в Москву

12:07, 08 марта 2022
Двух детей из Харьковской области госпитализировали в Москву Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двухлетняя девочка экстренно доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве из села Журавлёвка Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах. Она пострадала от взрыва мины в воскресенье, сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь. Помимо этого, агентство сообщает о госпитализации в то же медучреждение десятилетнего мальчика с осколочными и огнестрельными ранениями.

[У двухлетней девочки] диагностированы травмы от взрыва мины, тяжёлой степени ушиб мозга, проникающее ранение в голову, перелом свода черепа и другие тяжёлые травмы, — информирует агентство.

Отмечается, что российские следственные органы начали проверку по данному инциденту.

Мальчик же был привезён в столицу России из села Русские Тишки Харьковской области.

Ему диагностировано осколочное ранение бедра, открытый перелом с повреждением магистральных сосудов, пневмоторакс и травматический шок 3-й степени, — уточняют собеседники.

7 марта Вооружённые силы РФ с 10:00 объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры в ряде украинских городов, включая Харьков, Киев, Мариуполь и Сумы. Однако представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил о том, что украинские военные закрыли проход по гуманитарным коридорам и ведут бои в зонах эвакуации.

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