Двух детей из Харьковской области госпитализировали в Москву

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В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности взяли под стражу местного жителя — сторонника украинских националистов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства. По данным УФСБ, в ходе обыска в доме у мужчины была обнаружена тротиловая шашка массой более 590 г. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к незаконному обороту средств поражения. Установлено, что житель Севастополя 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского...