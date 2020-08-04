Двое военных пострадали при обрушении моста в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/1063375a-d6f6-11ea-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое военнослужащих подразделения железнодорожных войск Восточного военного округа пострадали в результате ЧП при наведении моста в районе посёлка имени Тельмана в Хабаровском крае. Угрозы их жизни нет.

Подразделение железнодорожных войск Восточного военного округа в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы. При наведении моста произошло самопроизвольное складывание одной из опор. В результате падения военнослужащих двое получили травмы, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

Пострадавших оперативно доставили в медучреждение для обследования и оказания помощи. На месте работает комиссия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как писал NEWS.ru ранее, по данным источника в экстренных службах, при обрушении конструкций моста на военных учениях пострадали 18 человек. Все пострадавшие в результате происшествия были направлены в госпиталь Хабаровска. В настоящее время уточняются причины случившегося. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности. В администрации Смидовичского района региона подтвердили факт инцидента, а также информацию о пострадавших.