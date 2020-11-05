Двое медиков стали жертвами ДТП в Пермском крае

В Пермском крае машина скорой помощи столкнулась с грузовым автомобилем. В результате погибли два медработника.
Инцидент произошёл утром 5 ноября на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский. Водитель скорой госпитализирован. Информации о его состоянии пока нет.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД,
Ранее NEWS.ru писал, что в Великом Новгороде произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса. В результате погибли два человека и ещё восемь пострадали. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.