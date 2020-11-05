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Происшествия

Двое медиков стали жертвами ДТП в Пермском крае

11:14, 05 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае машина скорой помощи столкнулась с грузовым автомобилем. В результате погибли два медработника.

Инцидент произошёл утром 5 ноября на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский. Водитель скорой госпитализирован. Информации о его состоянии пока нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великом Новгороде произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса. В результате погибли два человека и ещё восемь пострадали. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

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