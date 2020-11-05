Двое медиков стали жертвами ДТП в Пермском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое детей погибли, провалившись под лёд в районе реки Тылда в селе Хаипино Олюторского района на Камчатке. Мальчики 6 и 7 лет вместе с друзьями отправились гулять на берег реки.

Компания стала бросать камни и прыгать по льду. В результате двое мальчиков провалились под лёд и утонули, сообщает краевое СУ СКР. Для изучения всех обстоятельств происшествия к месту, где случилась...