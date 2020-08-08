Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Тверской области

Четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме под Тверью.
Трагедия произошла в населённом пункте Гора Селижаровского района. Возгорание ликвидировали на площади 56 кв. м,
Произошло возгорание в частном доме. Погибли четыре человека, из них двое — дети, — сказал собеседник агентства.
Причины пожара не уточняются.
Как писал NEWS.ru ранее, пожарным удалось справиться с огнём в десятке одновременно охваченных пламенем частных домов в Железнодорожном районе Самарской области.
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