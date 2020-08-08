Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Тверской области

https://static.news.ru/photo/5a8c8668-dabd-11ea-a3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме под Тверью.

Трагедия произошла в населённом пункте Гора Селижаровского района. Возгорание ликвидировали на площади 56 кв. м, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Произошло возгорание в частном доме. Погибли четыре человека, из них двое — дети, — сказал собеседник агентства.

Причины пожара не уточняются.

Как писал NEWS.ru ранее, пожарным удалось справиться с огнём в десятке одновременно охваченных пламенем частных домов в Железнодорожном районе Самарской области.