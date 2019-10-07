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Сильное задымление наблюдается в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. Как сообщили в оперативных службах, там загорелся пассажирский автобус.

Факт возгорания транспортного средства подтвердили в Госавтоинспекции. На место выехали экстренные службы. По данным News.ru, пострадавших нет. Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль загорелся в результате ДТП в Москве. Авария...