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Михаил Щипанов
В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю, где ранее загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения.
Движение по тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы, — говорится в сообщении организации.
Движение по тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы, — говорится в сообщении организации.
Движение по тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы.— ЦОДД (@gucodd) 7 октября 2019 г.
Движение по тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы.
Ранее News.ru писал о сильном задымлении в Алабяно-Балтийском тоннеле. Там загорелся пассажирский автобус. В результате ЧП пострадавших нет. Факт возгорания транспортного средства подтвердили в Госавтоинспекции.
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Сильное задымление наблюдается в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. Как сообщили в оперативных службах, там загорелся пассажирский автобус.
Факт возгорания транспортного средства подтвердили в Госавтоинспекции. На место выехали экстренные службы. По данным News.ru, пострадавших нет.
Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль загорелся в результате ДТП в Москве. Авария...
Движение по Алабяно-Батлийскому тоннелю в Москве частично восстановлено