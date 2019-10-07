Фото: gucodd/twitter.com

В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю, где ранее загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения.

Движение по тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы, — говорится в сообщении организации.

Ранее News.ru писал о сильном задымлении в Алабяно-Балтийском тоннеле. Там загорелся пассажирский автобус. В результате ЧП пострадавших нет. Факт возгорания транспортного средства подтвердили в Госавтоинспекции.

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