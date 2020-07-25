Движение на МКАД затруднено из-за массовой аварии

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Жертвами аварии в Малобекском районе Ингушетии стали двое. Ещё шестеро, в том числе ребёнок, пострадали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 15:40 мск 26 июля. На автодороге регионального значения Малгобек — Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение двух автомобилей, — сообщили в МЧС...