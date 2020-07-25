Происшествия

Движение на МКАД затруднено из-за массовой аварии

06:14, 27 июля 2020 65
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть машин столкнулись на внутренней части кольцевой автодороги в столице.

ДТП произошло около Липецкой улицы в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы. На месте происшествия работают врачи и спасатели, передаёт РИА Новости.

По предварительным данным, пострадали три человека.

МКАД, внутренняя сторона в районе Липецкой улицы. Шесть легковых авто, движение сильно затруднено... Пострадали три человека, — говорится в сообщении экстренных служб.

Как писал NEWS.ru ранее, днём 26 июля на МКАД в районе Варшавского шоссе произошло столкновение трёх автомобилей.

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