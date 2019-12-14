https://static.news.ru/photo/0caecb3e-1ee5-11ea-9360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

Сейсмологи зарегистрировали сразу два мощных подземных толчка в Тихом океане неподалёку от Курильских островов.

Один из них зафиксирован в 138 километрах от острова Онекотан, его магнитуда составила 5. В том же районе произошло и второе землетрясение магнитудой 4,9. Жители островов не почувствовали сейсмическое явление, тревога цунами не объявлена, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, сейсмологи зафиксировали 9 декабря подземные толчки в 331 км к югу от Горно-Алтайска. Землетрясение происходило вблизи очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе более 15 лет.