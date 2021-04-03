Два туриста умерли в национальном парке Коми

https://static.news.ru/photo/4d8884de-9549-11eb-82ea-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

В национальном парке «Югыд Ва» в Республике Коми погибли два туриста. Об этом стало известно 3 апреля.

Поступила информация о том, что на территории ФГБУ «Национальный парк «Югыд Ва» в районе базы «Озёрная» (100 км от города Печоры) находится туристическая группа из трёх человек, из которых двое погибли, — говорится в сообщении регионального управления СКР.

К месту инцидента выдвинулись спасатели, с туристами нет связи. Известно, что группа имела разрешение не посещение парка. По факту произошедшего будет принято процессуальное решение.

Национальный парк «Югыд ва» («Светлая вода») был создан в 1994 году. Он расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми и относится к объекту «Девственные леса Коми», который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее отдыхающие в горах Непала туристы сняли сошедшую на них мощную лавину. Инцидент произошёл возле озера Капуче. Оно считается самым низкорасположенным ледниковым озером в мире. В видеоролике лавина снега обрушивается на озеро, после чего туристы начинают бежать и прятаться от падающих на них палаток и спальных мешков.

Как писал NEWS.ru, 8 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Погибли три человека: двое взрослых и один ребёнок, 14-летнему мальчику удалось спастись.