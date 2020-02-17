https://static.news.ru/photo/4d89ee7a-51aa-11ea-8ff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два студента МГУ из Китая госпитализированы с признаками ОРВИ и высокой температурой. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из Главного здания МГУ, — говорится в пресс-службе.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителей Инфекционной клинической больницы № 1 ДЗМ, одна госпитализированная студентка находится в мельцеровском боксе. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

NEWS.ru писал, что ректор вуза Виктор Садовничий рассказал о жёсткой системе проверки студентов. По его словам, всех студентов и преподавателей, которые возвращаются с каникул из Китая проверяют на коронавирус. Деканы факультетов и управление общежитиями в течение месяца со дня въезда в Россию будут контролировать состояние прибывших.