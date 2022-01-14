Два человека пострадали при падении легкомоторного самолёта на Алтае

Легкомоторный самолёт упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали два человека, сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю.

Крушение потерпел легкомоторный самолёт Аэропракт А-22, совершавший экскурсионный полёт. На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу, — говорится в сообщении.

Как сообщается в Telegram-канале «Эхо Москвы», пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Telegram-канал 112 уточняет , что борт разбился при выполнении манёвра для захода на посадку. Владельцем и пилотом самолёта значится 48-летний Сергей Журавлёв, пассажир, приобретший сертификат на полёт, — 33-летний Антон Нагорный.

Ранее сообщалось, что у побережья Хайфы во время тренировочного полёта упал вертолёт ВМС Израиля. В результате падения погибли два пилота, ещё один человек, находившийся на борту, получил ранения средней тяжести. Как стало известно, на борту вертолёта Atalef AS565 Panther находились два пилота и офицер морского патруля, которого с ранениями доставили в больницу. После авиапроисшествия командование армии обороны Израиля приостановило лётные учения.