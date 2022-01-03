Два пилота погибли при падении военного вертолёта в Израиле

Два пилота погибли в результате падения вертолёта ВМС Израиля у побережья Хайфы. Ещё один человек, находившийся на борту, получил ранения средней тяжести, говорится в Twitter-аккаунте армии обороны Израиля. Ранее сообщалось, что после крушения воздушного судна были госпитализированы три члена экипажа. ЧП произошло во время тренировочного полёта.

Два офицера ЦАХАЛ погибли и один получил ранения средней тяжести, когда морской вертолёт ВВС упал в Средиземное море у побережья Хайфы во время тренировочного полёта прошлой ночью. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям двух погибших пилотов, — говорится в сообщении.

Издание Jerusalem Post пишет, что на борту вертолёта Atalef AS565 Panther находились два пилота и офицер морского патруля, которого с ранениями доставили в больницу. На поиски пилотов ушло много времени. После реанимационных мероприятий было объявлено об их смерти. После авиапроисшествия командование армии обороны Израиля приостановило лётные учения.

27 декабря произошло крушение вертолёта Ми-2 в Удмуртии. Как сообщалось, воздушное судно вылетело из Ижевска для облёта нефтепровода и разбилось в районе населённого пункта Чайковский. Спасателям удалось его найти только спустя девять часов после поступления сигнала об аварии.

На борту Ми-2 находились два человека. Пилот вертолёта Дамир Гафуров скончался. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение. Второй член экипажа выжил. Он госпитализирован.