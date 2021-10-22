Два человека пострадали из-за взрыва газа в Екатеринбурге

Два человека госпитализированы в результате хлопка газа в квартире дома по улице Московской в Екатеринбурге. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает ТАСС.

В больницу доставлены мужчина с 65% ожогов тела и женщина с 35% ожогов. По предварительным данным, они пытались зажечь духовку с помощью электроприбора. Когда им это не удалось, жильцы начали искать спички, оставив духовку включённой. При этом газ продолжал поступать в квартиру, в результате скопления и произошёл хлопок.

Известно, что общедомовое имущество не пострадало, пожара в доме не последовало.

Очевидцы сообщили, что из дома были эвакуированы порядка 50 человек. Проверкой инцидента занялась прокуратура. В частности, выясняется дата последней проверки газового оборудования. Отдельно будет дана оценка деятельности управляющей компании.

Ранее в Нижнем Новгороде в многоквартирном доме взорвался газ. В результате пострадали два человека, погибших нет.