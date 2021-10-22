Два человека пострадали из-за взрыва газа в Екатеринбурге

Два человека госпитализированы в результате хлопка газа в квартире дома по улице Московской в Екатеринбурге. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает ТАСС.
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Известно, что общедомовое имущество не пострадало, пожара в доме не последовало.
Очевидцы сообщили, что из дома были эвакуированы порядка 50 человек. Проверкой инцидента занялась прокуратура. В частности, выясняется дата последней проверки газового оборудования. Отдельно будет дана оценка деятельности управляющей компании.
Ранее в Нижнем Новгороде в многоквартирном доме взорвался газ. В результате пострадали два человека, погибших нет.