Небольшой пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при попытке вылететь из аэропорта канадского города Драйден.
Инцидент произошёл вечером 24 февраля. На борту лайнера находились два члена экипажа и шесть пассажиров. Двое из них получили травмы и были госпитализированы в больницу. Их жизням сейчас ничего не угрожает.
О причинах ЧП не сообщается. Совет по безопасности на транспорте Канады уже оповещён о случившемся, но расследование инцидента пока не началось,
Ранее NEWS.ru писал, что авиалайнер Bombardier Dash 8 совершил экстренную посадку после того, как во время взлёта у него оторвалось одно из колёс шасси. Инцидент произошёл в аэропорту Монреаля.
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