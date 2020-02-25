https://static.news.ru/photo/3f3d84b2-57f4-11ea-aa20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Небольшой пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при попытке вылететь из аэропорта канадского города Драйден.

Инцидент произошёл вечером 24 февраля. На борту лайнера находились два члена экипажа и шесть пассажиров. Двое из них получили травмы и были госпитализированы в больницу. Их жизням сейчас ничего не угрожает.

О причинах ЧП не сообщается. Совет по безопасности на транспорте Канады уже оповещён о случившемся, но расследование инцидента пока не началось, передаёт телеканал CBC.

Ранее NEWS.ru писал, что авиалайнер Bombardier Dash 8 совершил экстренную посадку после того, как во время взлёта у него оторвалось одно из колёс шасси. Инцидент произошёл в аэропорту Монреаля.