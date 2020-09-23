Два человека погибли в лобовом столкновении автобуса и иномарки на Кубани

Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой в Абинском районе Краснодарского края. В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, пассажиры автобуса не пострадали.
ДТП произошло на трассе Краснодар — Верхнебаканский около посёлка Ахтырка. Автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб врезался в автобус, ехавший по маршруту Новороссийск — Краснодар,
В автобусе в момент аварии находились 14 человек, никто из них не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили следователи в рамках расследования ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Автобус с 44 пассажирами и водителем перевернулся в Ульчском районе.
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