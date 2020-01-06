https://static.news.ru/photo/6e525ed8-3118-11ea-9c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ДТП произошло на улице 50-летия СССР в столице Башкирии вечером 6 января.

Автомобиль Chevrolet Captiva наехал на переходившего дорогу в неположенном месте молодого человека, от удара тот вылетел на встречную полосу и попал под колёса Volkswagen Polo. От полученных травм пешеход скончался на месте. Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов рассказал, что жертве было 22 года и он переходил дорогу, не сняв наушники, передаёт Ufa1.

Как писал NEWS.ru ранее, ДТП с участием двух автомобилей произошло в Санкт-Петербурге. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По его данным, столкновение машин произошло на пересечении проспектов Ленинского и Кузнецова.