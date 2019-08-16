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Житель Приморского края угнал машину скорой помощи из больницы, куда незадолго до этого обратился за помощью. Инцидент произошёл в Михайловском районе.

Вскоре он был задержан, а свои действия объяснил просто — хотел побыстрее добраться до дома. Мужчина уверял полицейских в том, что впоследствии намеревался вернуть автомобиль, — рассказали в пресс-службе регионального...