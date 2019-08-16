Дороги курортного Сочи оказались затоплены из-за сильнейших дождей. Больше всего пострадали участки трассы в Центральном и Хостинском районах.
По сообщениям местных жителей, затоплены автодороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улица Горького. Кроме того, водой залило участок участка федеральной трассы Джубга-Сочи в поселке Вардане в Лазаревском районе, передаёт «
Ранее жителей Сочи предупредили об ухудшении погоды. В связи с опасностью сильных ливней и смерчей, а также подъёма уровня воды местная администрация распорядилась свернуть палаточные лагеря у рек, а также подготовить силы и средства в случае эвакуации, писал News.ru.