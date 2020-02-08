https://static.news.ru/photo/eb85802a-4b70-11ea-8cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко прокомментировал инцидент, который произошёл в аэропорту Усинска. По словам управленца, работа на объекте проходила в штатном режиме.

На момент приземления самолёта аэропорт Усинска был полностью готов к принятию судов. Аэропорт в Усинске работает в полном соответствии с федеральными авиационными правилами. Ни одного замечания за последние два года ни от одного экипажа не поступало. По состоянию аэропорта, — цитирует Фесенко ТАСС.

9 февраля 2020 года лайнер компании Utair совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска. Причиной этого стала неисправность стоек шасси. Борт ударился о землю хвостовой частью. Экипажу удалось посадить лайнер на «брюхо». Все пассажиры были эвакуированы. О травмах сообщили только двое из 94. Им оказали медицинскую помощь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что деталями инцидента поделился один из пассажиров рейса. По его словам, экипаж профессионально отработал экстренную ситуацию и не допустил паники среди пассажиров.