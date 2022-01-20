Девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Красноярском крае

Девять человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов в Красноярском крае. Пятеро пострадавших были госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В Богучанах произошло ДТП с участием автобусов ЛиАЗ, в котором находились 35 человек, и ПАЗ, в котором находились 15 человек. Предварительно, пострадали девять человек, в том числе один ребёнок, — сказал представитель.

Другие подробности аварии не уточняются. По факту инцидента будет проведена проверка. Если будет доказано, что пассажиры пострадали из-за человеческого фактора, виновнику может грозить наказание.

Ранее в Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами упал в кювет. Инцидент произошёл на 80-м километре межмуниципальной автомобильной дороги Герба — Омсукчан. Пострадавших не зафиксировано.