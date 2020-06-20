Детский приют горит в Калининградской области

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Дочь жительницы Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына, прокомментировала трагедию. По её словам, о случившемся никто в семье не знал.

Я искренне верила, что с нашим мальчиком всё хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернётся домой, — написала девушка в соцсети. Она добавила,...