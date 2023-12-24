Что известно о шторме в Сочи: ждать ли смерчи и ливни, сколько погибших Мэр Сочи Копайгородский заявил, что из-за шторма было повалено более 65 деревьев

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Россия. Краснодарский край. Сочи. Люди на пляже «Парус» в микрорайоне Адлер во время шторма на Черном море

Мэр город Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале призвал местных жителей оставаться в своих домах в связи с сильным штормом. Есть ли пострадавшие и погибшие в результате стихии?

Что известно о шторме в Сочи

Утром 23 декабря Копайгородский сообщил, что прогнозы синоптиков сбылись. В городе начались дожди, сильный ветер, а на побережье возможен снег. Осадки ожидаются до конца понедельника, 25 декабря.

«На заседании комиссии по ЧС поручил усилить работу по всем направлениям. Силы и средства готовы реагировать в случае, если осадки усилятся и появится угроза для людей или инфраструктуры. Только в комплексе ЖКХ готовы задействовать свыше 630 человек и 200 единиц техники», — написал он.

Минувшей ночью глава Сочи сообщил, что в результате шторма, когда порывы ветра достигали 27 метров в секунду, было повалено более 65 деревьев. Спасатели и сотрудники ЖКХ ликвидируют последствия стихии.

«Задействовано также свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников. Работы контролирует городской оперативный штаб. Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома в семье, чтобы не подвергать себя опасности», — заявил Копайгородский.

Сегодня утром, 24 декабря, в аэропорту Сочи из-за непогоды были перенесены 20 авиарейсов, следовало из данных онлайн-табло воздушной гавани. Два рейса отменены — в московский аэропорт Домодедово и Ставрополь.

Что сообщили в МЧС о шторме в Сочи

По информации ведомства, до 25 декабря на территории края продолжают свое действие штормовые предупреждения по комплексу неблагоприятных метеоявлений, волнению моря, формированию смерчей и лавиноопасности.

По данным регионального МЧС, в четырех районах из-за урагана была нарушена подача электроснабжения, без света оставались 11 800 человек. Устранением последствий занимается 119 человек и 40 единиц техники.

«В Славянске на Кубани поступило 40 обращений о подтоплении придомовых территорий. Специалисты МЧС России откачивают воду, на месте работают оценочные комиссии», — сообщили в ведомстве.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Россия. Краснодарский край. Сочи. Люди на пляже «Парус» в микрорайоне Адлер во время шторма на Черном море

Отмечается, что сотрудниками МЧС организована круглосуточная работа оперативного штаба и групп по мониторингу обстановки. Также на территории Туапсинского района находится аэромобильная группировка спасателей.

Есть ли пострадавшие в результате шторма в Сочи

По информации Telegram-канала SHOT, в результате непогоды в Сочи погиб один человек, которого насмерть придавило упавшее дерево.

Происшествие случилось вечером 23 декабря на улице 60-летия ВЛКСМ. В результате пострадавший погиб на месте от полученных травм.

В СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

«Вечером 23 декабря 2023 года на улице 60 лет ВЛКСМ города-курорта произошло обрушение дерева. В результате 46-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Читайте также:

Жителей Сочи шокировала новогодняя елка из шести палок

Шторм «прикрыл» трассы на горнолыжных курортах в Сочи

Названо число самолетов, не долетевших до Сочи из-за непогоды