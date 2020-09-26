Читинка потратила 2,5 млн рублей на квартиру вместо «лечения» дочери

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65-летняя жительница Читы обманом получила 2,5 млн рублей у благотворительной организации и потратила их на покупку квартиры.

Как сообщает «МК в Чите», женщина обратилась к благотворителям с просьбой о помощи для якобы лечения дочери за границей. Организация заключила с жительницей Читы договор и перечислила ей 2,5 млн рублей из средств пожертвований.

Читинка потратила часть пожертвований на покупку квартиры в другом регионе России, а остальными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Читы выяснили, что дочь женщины никогда не страдала указанным читинкой заболеванием.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей. Женщина призналась в преступлении и находится под подпиской о невыезде.

NEWS.ru писал, что подросток в Москве отдал гадалке деньги и драгоценности матери на 5 млн рублей. Мать ребёнка подала заявление в полицию о том, что подросток стал жертвой мошенничества.