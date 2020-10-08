Число пострадавших от взрывов на складе выросло до восьми под Рязанью

https://static.news.ru/photo/a96bcb82-08fc-11eb-94f5-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 62.mchs.gov.ru

Восемь человек уже числятся пострадавшими от взрывов на складе боеприпасов в посёлке Желтухинский Скопинского района Рязанской области. Двое пострадавших получили помощь амбулаторно, в стационарах находятся пять человек, сообщает региональный Минздрав.

Пожар на складе боеприпасов бывшей воинской части начался 7 октября. Вспыхнувший в результате взрывов пожар повредил 17 строений в населённых пунктах Дегтярка и Шелемишевские хутора, пишут «Известия».

На место происшествия выехал министр МЧС Евгений Зиничев, он осмотрел территорию, где горели дома. Причина возгорания пока неизвестна. По версии представителей Западного военного округа склад мог загореться от подожжённой травы. В местной администрации также склоняются к человеческому фактору, ставшему причиной масштабного пожара.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Огонь тушат 189 военных, 38 единиц спецтехники, четыре самолёта Ил-76, которые оборудованы выливными приборами, а также три вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарный танк с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым въехал на территорию горящего склада с боеприпасами в Рязанской области. Представитель ведомства совместно со специалистами визуально осмотрел охваченную пожаром территорию.