Число пострадавших от пожара в больнице Татарстана выросло до четырёх

https://static.news.ru/photo/fbc4ed84-9ca3-11ea-8dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличилось число пострадавших пациентов при пожаре в больнице Зеленодольска в Татарстане. Теперь их четверо, двое из них находятся в реанимации.

Число пострадавших уточнила пресс-служба республиканского Минздрава. Два человека погибли.

В результате происшествия пострадали четыре человека: из них двое получили ожоги средней и тяжёлой степени тяжести, ещё двое отравились продуктами горения — находятся в реанимации, — приводит слова собеседника ТАСС.

По предварительным данным, причиной пожара в больнице стало короткое замыкание. Он произошёл на первом этаже здания, в сосудистом отделении. У эвакуированных пациентов нет коронавируса, возгорание не может быть связано с аппаратами ИВЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар возник в больнице города Зеленодольска Республики Татарстан. На место выехал региональный министр здравоохранения Марат Садыков.