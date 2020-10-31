Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 51. Об этом сообщил вице-президент республики Фуат Октай.
По последним данным, число жертв возросло до 51, — сказал Октай.
Ранее была информация о 49 жертвах. Также сообщалось о 896 пострадавших. 682 из них уже выписаны из медицинских учреждений,
Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.
В субботу власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека, писал NEWS.ru.