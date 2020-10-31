https://static.news.ru/photo/5708b67c-1c1e-11eb-8b5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: İzmir’i Keşfet/twitter.com

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 51. Об этом сообщил вице-президент республики Фуат Октай.

По последним данным, число жертв возросло до 51, — сказал Октай.

Ранее была информация о 49 жертвах. Также сообщалось о 896 пострадавших. 682 из них уже выписаны из медицинских учреждений, передаёт РИА Новости.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

В субботу власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека, писал NEWS.ru.