Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 58

Количество жертв землетрясения на западе Турции увеличилось до 58 человек. Об этом сообщил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
По последним данным, землетрясение унесло жизни 58 наших сограждан, — заявил турецкий лидер во время выступления в городе Самсун, которое транслировалось в Twitter Эрдогана.
Как писал NEWS.ru, ранее было известно о 55 погибших и 896 пострадавших.
Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. В субботу власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека.