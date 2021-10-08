Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 21

Читайте нас в Google Новости

В Оренбуржье после употребления суррогатного алкоголя скончался 21 человек, общее число пострадавших достигло 49, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Следователи задержали шестерых подозреваемых, которым могут быть предъявлены обвинения в массовом отравлении.

На данный момент от отравления метанолом после употребления суррогатного алкоголя в области скончался 21 человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в регионе после употребления суррогатного алкоголя умерли 18 человек.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области задержаны ещё трое подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Они являются родственниками главного фигуранта. Таким образом, число подозреваемых достигло шести. В Орске обнаружен склад и пункт производства и хранения суррогатной продукции.

Минздрав проводит обход населения, в особенности неблагополучных семей, чтобы выявить тех, кто употреблял продукцию.