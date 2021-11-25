URA.RU: число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11

Одиннадцать человек погибли в результате пожара на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщает URA.RU в своём Telegram-канале со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее официально сообщалось об одном погибшем горняке и 45 пострадавших. Региональное управление СКР возбудило по данному факту уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности.

Число погибших в Кузбассе на угольной шахте «Листвяжная» увеличилось до 11 человек, — говорится в сообщении.

Источник «Интерфакса» также подтвердил , что пожар на шахте унёс жизни людей.

В настоящее время спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты. На место выехало руководство следственного управления СК, проводятся следственные действия. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Сигнал о задымлении в вентиляционном штреке поступил в экстренные службы в 05:07. На тот момент в шахте находились 287 человек, началась экстренная эвакуация. Спасателям удалось вывести на поверхность 236 человек. Судьба 49 шахтёров остаётся неизвестной.

Причиной пожара могло стать возгорание угольной пыли. Предположительно, пожар начался в вентиляционной шахте, после чего дым стал распространяться по площади всей шахты через вентиляцию. Взрыва после пожара не последовало.