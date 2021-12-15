Число госпитализированных с отравлением детей в Туве увеличилось до 103

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Минздрав Тувы сообщил о госпитализации 103 детей из Тувинского кадетского корпуса. Состояние 15 учеников требует повышенного внимания. Изначально в больницу Кызыла были госпитализированы 33 ребёнка. По предварительным данным, у них выявлены признаки пищевого отравления. Минздрав республики держит ситуацию на контроле, говорится на сайте ведомства.

По данным последнего отчёта на 14 часов [​10 мск]​ госпитализировано 103 ребенка. В состоянии детей отмечена положительная динамика. 15 детей требуют повышенного внимания, — говорится в сообщении.

Заместитель министра здравоохранения Тувы Долаана Куулар поручила ответственным специалистам Республиканской инфекционной больницы, куда госпитализированы дети, проводить осмотр детей четыре раза в день с докладами об их состоянии и количестве.

Наблюдение ведётся также и за детьми, остающимися в школе-интернате. При признаках недомогания их направляют на госпитализацию.

Дети начали поступать в инфекционную больницу Кызыла в 23:05 по местному времени 13 декабря.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил о начале эпидемиологического расследования для выяснения причин пищевого отравления детей. Лица, совершившие грубейшие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. На территории интерната введён карантин.