Число госпитализированных с отравлением детей в Туве увеличилось до 103
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
11:20, 15 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Минздрав Тувы сообщил о госпитализации 103 детей из Тувинского кадетского корпуса. Состояние 15 учеников требует повышенного внимания. Изначально в больницу Кызыла были госпитализированы 33 ребёнка. По предварительным данным, у них выявлены признаки пищевого отравления. Минздрав республики держит ситуацию на контроле, говорится на сайте ведомства.
По данным последнего отчёта на 14 часов [10 мск] госпитализировано 103 ребенка. В состоянии детей отмечена положительная динамика. 15 детей требуют повышенного внимания, — говорится в сообщении.
Заместитель министра здравоохранения Тувы Долаана Куулар поручила ответственным специалистам Республиканской инфекционной больницы, куда госпитализированы дети, проводить осмотр детей четыре раза в день с докладами об их состоянии и количестве.
Наблюдение ведётся также и за детьми, остающимися в школе-интернате. При признаках недомогания их направляют на госпитализацию.
Дети начали поступать в инфекционную больницу Кызыла в 23:05 по местному времени 13 декабря.
Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил о начале эпидемиологического расследования для выяснения причин пищевого отравления детей. Лица, совершившие грубейшие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. На территории интерната введён карантин.