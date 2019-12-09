Главу Бейского района в Хакасии Иннокентия Стряпкова сбила машина. Инцидент произошёл ночью 8 декабря на дороге Саяногорск — Калы — Бея.
Мужчина увидел на дороге щенка и решил спасти его. Он остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать собаку с дороги. В этот момент его сбил автомобиль, который ехал в попутном направлении. Виновники аварии в момент ДТП были пьяны,
Стряпков госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и травмой головы.
Ранее NEWS.ru писал, что в США годовалый малыш погиб, пытаясь спасти домашнего питомца. Во время пожара семья выбежала на улицу. Пока взрослые вызывали спасателей, малыш как-то убежал от них и залез обратно в дом. Позже его нашли мёртвым, как и щенка, которого он хотел спасти.
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