https://static.news.ru/photo/ddfaa3ea-19bb-11ea-8eba-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Главу Бейского района в Хакасии Иннокентия Стряпкова сбила машина. Инцидент произошёл ночью 8 декабря на дороге Саяногорск — Калы — Бея.

Мужчина увидел на дороге щенка и решил спасти его. Он остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать собаку с дороги. В этот момент его сбил автомобиль, который ехал в попутном направлении. Виновники аварии в момент ДТП были пьяны, пишет РЕН ТВ.

Стряпков госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и травмой головы.

Ранее NEWS.ru писал, что в США годовалый малыш погиб, пытаясь спасти домашнего питомца. Во время пожара семья выбежала на улицу. Пока взрослые вызывали спасателей, малыш как-то убежал от них и залез обратно в дом. Позже его нашли мёртвым, как и щенка, которого он хотел спасти.