В пресс-службе МВД по Тамбовской области сообщили, что произошло лобовое столкновение двух внедорожников на 382 километре трассы Р-22 в Мичуринском районе.
Столкнулись два внедорожника — Mitsubishi Outlander и Renault Duster, — рассказали в ведомстве.
В результате аварии погибли четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов,
Как писал NEWS.ru ранее, ДТП с участием двух автомобилей произошло в Санкт-Петербурге. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По его данным, столкновение машин произошло на пересечении проспектов Ленинского и Кузнецова.
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