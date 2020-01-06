Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

31-летний мужчина позвал в гости 29-летнего приятеля, чтобы отметить с ним Рождество в Ивановском районе Одесской области. Во время пиршества между ними возникла ссора. Разозлившийся хозяин скинул своего гостя в заброшенный семиметровый колодец. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

31-летний мужчина позвал в гости 29-летнего приятеля, чтобы отметить с ним Рождество в Ивановском районе Одесской области. Во время пиршества между ними возникла ссора. Разозлившийся хозяин скинул своего гостя в...