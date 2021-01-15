https://static.news.ru/photo/ed8be8bc-57d8-11eb-b16c-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Твери. Следственные органы по региону возбудили уголовное дело, передают представители местного СУ СК РФ. Разбирательство ведётся по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» УК РФ.

По предварительным данным, признаки насильственной смерти на телах отсутствуют, точные причины установят судебно-медицинские эксперты. Очаг возгорания, по информации оперативников, находился внутри помещения, говорится на сайте СУ СК РФ по субъекту.

В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение​ об обнаружении в ходе тушения пожара в жилом доме, расположенном по улице Большевиков​ города Твери, тел трёх мужчин и женщины, — передаёт ведомство.

Накануне пожар произошёл в жилом доме в Хабаровске. Инцидент привёл к гибели пяти человек. Трагедия произошла в здании на Белорусской улице, сообщили в местном ГУ МЧС. Источник журналистов сообщил, что по предварительным данным, погибла вся семья. Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение детей с огнём.

Ранее пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге по адресу: улица Рассветная, 7. В огне погибли семеро взрослых и семилетняя девочка. Одна из погибших пару часов публиковала посты в Twitter, прося хоть кого-нибудь прийти на помощь, писал NEWS.ru.