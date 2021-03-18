Четыре человека погибли при пожаре в селе в Пермском крае

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

В результате пожара в селе Перемское Пермского края погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

Трагедия произошла около 01:11 по московскому времени. Огонь охватил деревянный частный дом по улице Центральная. В результате одному человеку удалось самостоятельно выбраться. Ещё четверо погибли, в том числе двое детей 2017 и 2020 годов рождения.

В настоящее время огонь ликвидирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что четыре ребёнка погибли при пожаре в Красноярском крае.