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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в селе в Пермском крае

07:29, 19 марта 2021 13
Фото: mchs__russia/vk.com

В результате пожара в селе Перемское Пермского края погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

Трагедия произошла около 01:11 по московскому времени. Огонь охватил деревянный частный дом по улице Центральная. В результате одному человеку удалось самостоятельно выбраться. Ещё четверо погибли, в том числе двое детей 2017 и 2020 годов рождения.

В настоящее время огонь ликвидирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что четыре ребёнка погибли при пожаре в Красноярском крае.

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