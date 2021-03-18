Четыре человека погибли при пожаре в селе в Пермском крае

В результате пожара в селе Перемское Пермского края погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.
Трагедия произошла около 01:11 по московскому времени. Огонь охватил деревянный частный дом по улице Центральная. В результате одному человеку удалось самостоятельно выбраться. Ещё четверо погибли, в том числе двое детей 2017 и 2020 годов рождения.
В настоящее время огонь ликвидирован. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что четыре ребёнка погибли при пожаре в Красноярском крае.
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