Четыре человека получили ранения после нападения на кафе в городе Айа-Напа на Кипре. Преступник открыл огонь по посетителям заведения из автомата Калашникова.
Как
Местная полиция считает, что целью нападения мог быть известный предприниматель, который покинул кафе за 20 минут до инцидента. Все раненые с предполагаемой целью не связаны, они сидели за соседним столиком и пострадали случайно. Автомат, из которого стрелял преступник, был найден на подземной парковке Музея моря.
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