https://static.news.ru/photo/df5b2902-50ad-11ea-9f81-fa163e074e61_660.jpg Фото: cypolice/facebook.com

Четыре человека получили ранения после нападения на кафе в городе Айа-Напа на Кипре. Преступник открыл огонь по посетителям заведения из автомата Калашникова.

Как сообщает РИА Новости, самые серьёзные ранения получила 26-летняя гражданка Греции. Остальные пострадавшие — трое мужчин-киприотов, они госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Местная полиция считает, что целью нападения мог быть известный предприниматель, который покинул кафе за 20 минут до инцидента. Все раненые с предполагаемой целью не связаны, они сидели за соседним столиком и пострадали случайно. Автомат, из которого стрелял преступник, был найден на подземной парковке Музея моря.

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