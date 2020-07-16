Человек на путях задержал движение на оранжевой ветке метро Москвы

— ÐÐ¾ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¾Ðµ Ð¼ÐµÑÑÐ¾ (@MetroOperativno) July 17, 2020
О наличии травм у гражданина и о причинах ЧП ведомство не сообщило. По предварительным данным, человек упал на рельсы. Представители подземки также не уточнили, на какой именно станции произошёл инцидент, однако в Интернете пользователи пожаловались на отсутствие движения составов на «Калужской», передаёт портал «Москва.ру».
Ранее NEWS.ru писал, что ГУ МЧС по Самарской области рассказало о ДТП с участием трамвая. Транспортное средство сошло с рельсов в региональной столице. ЧП произошло примерно в 18:00 по местному времени (17:00 мск) недалеко от дома 311 по улице Ново-Садовая в районе завода имени Тарасова.