Человек на путях задержал движение на оранжевой ветке метро Москвы

https://static.news.ru/photo/f52cd7d8-c805-11ea-a089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интервалы движения составов на Калужско-Рижской (оранжевой) ветке столичной подземки увеличили из-за человека на рельсах. ЧП произошло утром 17 июля 2020 года.

На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении на официальной странице метрополитена Москвы в социальной сети Twitter.

О наличии травм у гражданина и о причинах ЧП ведомство не сообщило. По предварительным данным, человек упал на рельсы. Представители подземки также не уточнили, на какой именно станции произошёл инцидент, однако в Интернете пользователи пожаловались на отсутствие движения составов на «Калужской», передаёт портал «Москва.ру».

Ранее NEWS.ru писал, что ГУ МЧС по Самарской области рассказало о ДТП с участием трамвая. Транспортное средство сошло с рельсов в региональной столице. ЧП произошло примерно в 18:00 по местному времени (17:00 мск) недалеко от дома 311 по улице Ново-Садовая в районе завода имени Тарасова.